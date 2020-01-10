Stand Up шоу на Арбате, 38

Стендап в нашей стране появился сравнительно недавно, но уже успел получить огромную популярность. Этот формат развлекательного разговорного комедийно-сатирического шоу моментально обзавелся значительным количеством поклонников во всех возрастных категориях, и каждая из них создала собственных кумиров.

Такой бурный рост популярности произошел во многом благодаря тому, что стендап с подмостков перешел на телевидение и очень быстро ассимилировался, прочно прижившись на многих телеканалах, а затем перекочевав и в интернет, что дало ему еще большую аудиторию.

Но не каждый стендап одинаково полезен. Тонкий интеллектуальный юмор нечасто приживается в репертуаре современных комиков, и тем ценнее становится каждое новое выступление, основанное не на примитивных шутках ниже пояса. Свои лучшие номера для вас подготовили участники и победители разных телевизионных Stand Up — шоу:

22 января

ведущий — Амбарцум Симонянц (резидент Stand Up Цимермана);

Никита Дубровский (финалист «Камеди Баттл», «Открытый микрофон» на ТНТ);

Игорь Тарлецкий (финалист проекта «Открытый микрофон» на ТНТ, «Камеди Баттл» на ТНТ);

Слава Никифоров (финалист «Стендап Баттл от Павла Воли»).

29 января

ведущий — Алексей Землянов (резидент Stand Up Цимермана; финалист «Стендап Баттл от Павла Воли»);

Ирина Приходько («Stand Up на ТНТ»);

Макс Эломбила («Открытый микрофон на ТНТ»);

Лев Марсел («Stand Up на ТНТ»).

В каждом новом Шоу «Stand Up Цимермана» выступают замечательные актеры разговорного жанра, каждый из которых готовит отличный материал. Это финалисты и победители наиболее успешных телевизионных стендап-проектов, и они отлично знают, как зажечь зрителя и что сделать, чтобы зрители ухохотались до упада.

Если у вас есть намерение повеселиться по-настоящему, гарантированно зарядиться позитивной энергией и провести нескучный вечер в хорошей компании, то шоу «Stand Up Цимермана» ждет вас в Академ Джаз Клубе на одной из древнейших московских улиц — Арбат, 38.