Зеленский разрешил выступавшему в Крыму шведскому поп-артисту посетить Украину

Шведский музыкант Албан Нвапа, более известный под сценическим псевдонимом Dr. Alban, опубликовал в своем Инстаграме благодарность в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее артисту был запрещен въезд в Украину из-за того, что ранее он выступил в Крыму. «Мне был запрещен въезд на Украину из-за моего прошлого шоу в Крыму. Я не знал о том, что украинцам это не понравится. В любом случае я был счастлив встретиться с президентом», — цитирует артиста телеканал «360».

В Украине Dr. Alban выступил в новогоднем выпуске шоу «Вечернего квартала». В странах бывшего СССР артист известен своими песнями в стиле евроденс. Самая популярная из них — «It’s My Life».