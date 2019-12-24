Наташа Королёва выбрала платье для Нового года

Наташа Королева уже вовсю готовится к празднованию Нового года. Наши корреспонденты заметили звезду в Доме Моды Аники Керимовой, где она выбирала себе праздничный наряд.

— Мне нужно платье не для новогодней ночи, а для новогодних праздников, — объяснила певица. — Как правило, в эти дни друзья очень часто приглашают в гости. Для таких выходов всегда необходим новенький наряд.

Грядущую новогоднюю ночь советуют встречать в нарядах серого, белого или же серебристого цвета. Впрочем, Королева призналась: на такие советы она внимания не обращает.

— Мне без разницы, какого цвета платье у меня будет в новогоднюю ночь, — говорит звезда. — Я никогда не ориентировалась на гороскоп. Главное, чтобы платье было красивое и мне было в нем комфортно. А какого оно цвета, безразлично.

В Доме Моды звезда подходящий наряд нашла быстро. Керимова предложила «русалке» несколько роскошных платьев на выбор. Королева осталась в восторге.

— Гардеробная у меня, конечно, не такая большая, как у Филиппа, — улыбается певица. — Можно сказать, что достаточно скромная. Я вообще не люблю собирать вещи. Если мне что-то не нужно, я всегда отдам или подарю. Много костюмов отдаю в детские театральные студии и кружки. Для себя оставляю только памятные вещи.

Кстати, наступающий год для певицы будет насыщенным. 8 марта в столичном Vegas Citi Hall артистка отпразднует 50-летний юбилей мужа Тарзана, который готовит премьеру нового эксцентрично-эротичного шоу. А в октябре устроит собственный грандиозный сольный концерт в Кремле.

— Будет много новых номеров, — рассказывает звезда. — На один из них костюмы мне сделает Аника Керимова. У нас уже был опыт совместной работы. Знаменитые пиджаки «кислотного» цвета, в которых мы работаем песню «Кандидат», — ее рук дело.