Автомобиль под Новый год

За две недели до главного праздника на «Авторадио» прошел праздничный марафон в честь пятого суперфинала игры «Много автомобилей. Сезон премьер». Ведущие раздали слушателям последние суммы от пятимиллионного фонда проекта, а после разыграли автомобиль – пятый за год.

Это событие собрало у радиоприемников тысячи слушателей со всей страны, а сама студия радиостанции стала площадкой для выступления музыкальных звезд. Делать праздник в прямом эфире и искать владельца для нового серебристо-голубого кроссовера помогали Филипп Киркоров, Юлианна Караулова, Валерий Меладзе, Диана Арбенина, Владимир Пресняков, Алсу, Зара, Стас Пьеха, Zivert, SOPRANO Турецкого и другие артисты.

Масштабная игра идет на «Авторадио» уже шесть лет и продолжится в новом году. За это время радиослушателям досталось в общей сложности 22 миллиона рублей, квартира в центре Москвы и 11 автомобилей. Однако победа – не самое важное. Об этом говорили во время марафона сами победители прошлых игр и многие звезды.

– Розыгрыш, конечно, возбуждает азарт, но думаю, людям не только интересно выиграть, но и попасть в эфир любимой радиостанции, – считает Валерий Меладзе. – Вот это, действительно, по-настоящему запоминается на всю жизнь. Деньги тратятся, а хорошие воспоминания остаются.

Любимые песни в живом исполнении, особая предновогодняя магия и, конечно, призы, дарили хорошие воспоминания все шесть часов марафона. Но больше всех порадовал праздник слушательницу Ольгу из Санкт-Петербурга, которой в этот день достался самый крутой новогодний подарок – автомобиль.

– Мечты сбываются, и это прекрасно, – отметила певица Алсу. – Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом! Счастья, здоровья, детского смеха, хорошей музыки и отличного настроения всем!

Инна Андреева