Сервисом Netflix пользуется более 158 миллионов человек по всему миру

Число подписчиков сервиса потокового видео Netflix в мире составило в общей сложности 158,3 миллиона человек.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на представленные компанией данные.

Сообщается, что с начала 2017 года число подписчиков Netflix в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке увеличилось более чем вдвое. По итогам последнего квартала, завершившегося 30 сентября, оно составило 47,4 миллиона. Число подписчиков в Латинской Америке возросло почти в два раза – до 29,4 миллиона.

На азиатские страны между тем по-прежнему приходится незначительная часть аудитории сервиса. Тем не менее в Азиатско-Тихоокеанском регионе число его подписчиков увеличилось более чем втрое, составив 14,5 миллиона.

В новом отчете Netflix объединил данные по США и Канаде. Общее число подписчиков в этих странах выросло на 613 тысяч, составив 67 миллионов.

Отмечается, что рост американской аудитории Netflix долгое время являлся ключевым фактором для компании. Однако в связи с появлением новых стриминговых сервисов в последнем году его темпы снизились. В июле сообщалось о первом сокращении числа подписчиков Netflix в США за десять лет. В связи с этим компания пытается заострить внимание аналитиков и инвесторов Уолл-стрит на росте аудитории сервиса в других странах.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что компания Netflix купила права на показ четвертого сезона мультфильма «Маша и Медведь».