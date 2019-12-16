Пропажу слова "протесты" из эфира "России 1" объяснили техническим браком

Режиссер церемонии вручения музпремии «Виктория» объяснил, почему из трансляции мероприятия исчезло слово «протесты».
«Случившееся – досадный технический брак. Церемония проходит с живым звуком, поэтому такие ситуации возможны», – цитирует режиссера «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что телеканал «Россия 1» во время трансляции церемонии вручения премии «Виктория» заглушил слово «протесты» в песне, которую исполняли музыканты группы «Би-2», Леонид Агутин и певица Manizha.
В пресс-службе ВГТРК заявили, что телеканал получил ТВ-версию с такими особенностями звуковой дорожки от организаторов концерта и не правил материал.