На 62-м году жизни скончалась солистка Roxette Мари Фредрикссон

Вокалистка шведской группы Roxette Мари Фредрикссон умерла в возрасте 61 года после продолжительной болезни.

Об этом пишет издание Expressen со ссылкой на менеджера группы Мари Димберг. Сообщается, что артистка скончалась утром накануне, 9 декабря.

В 2002 году у Мари Фредрикссон обнаружили опухоль мозга, после чего ее успешно прооперировали. После прохождения курса лечения певица вернулась к работе, однако осенью 2015 года рассказала, что испытывает проблемы с памятью, а иногда ей сложно ходить. В 2016 году было отменено турне в честь 30-летия коллектива.

Группа Roxette был основана Мари Фредрикссон и Пером Гессле в 1986 году. Одними из самых известных песен стали, в частности, «It Must Have Been Love», «Listen To Your Heart», «Joyride», «How Do You Do!», «Sleeping In My Car», «The Look» и «Spending My Time».