Большой юбилейный концерт группы "Мураками"

12 декабря группа «Мураками» даст большой юбилейный концерт на одной из лучших столичных площадок — Vegas City Hall. Музыканты сыграют свои главные хиты.

За 15 лет своей истории «Мураками» успели многое: несколько раз объездили всю страну с турами, были хедлайнерами популярных российских рок-фестивалей, записали семь студийных альбомов. Музыканты собрали вокруг себя преданную аудиторию фанатов, которых называют своей «музыкальной семьей».

Последний тур группы в поддержку нового альбома «без.даты.2019» состоялся осенью этого года и включал более 50 городов. «Мураками» взбудоражили концертные площадки от Архангельска до Красноярска, от Бишкека до Петрозаводска. Каждый город запомнился по-особенному: на одних концертах родились новые аккорды, на других появились на свет долгожданные рифмы.

«Мураками» в переводе с японского — это «серединная часть горы, которая вечно стремится вверх». С каждым годом группа подтверждает свое название: «К своей вершине мы стремимся вот уже 15 лет. И когда нам кажется, что она уже найдена, то всегда понимаем: настоящий рок-н-ролл еще впереди». 15 лет — это возраст юношеского максимализма, драйва и дерзости — именно так и ощущают себя музыканты накануне своего грандиозного юбилея.

12 декабря, 20:00, Vegas City Hall (Международная ул., 12, ТРК ВЕГАС, м. «Мякинино»)