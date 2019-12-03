Татьяна Власова оставила Армена Джигарханяна и вновь улетела в США

Совсем недавно в личной жизни Армена Джигарханяна произошли изменения. К нему вернулась бывшая жена Татьяна Власова, с которой он был счастлив почти пятьдесят лет. О воссоединении бывших супругов объявили в эфире «Первого канала». Впрочем, на днях стало известно, что Татьяна Сергеевна вновь улетела в Америку. Неужели знаменитые супруги опять поссорились?

После расставания с Виталиной Армен Борисович ушел в тень – он редко контактирует с журналистами, стараясь не привлекать к себе внимания. Лишь периодически появляются сообщения о неважном самочувствии актера. Например, на днях Джигарханян оказался в больнице. Впрочем, друзья артиста успели успокоить его поклонников: переживать за Армена Борисовича не стоит, он проходит плановое обследование. Все это время рядом с актером находилась его бывшая супруга Татьяна Власова. Впрочем, нашим корреспондентам стало известно, что на днях она собрала чемоданы и улетела в Америку.

– Татьяна Сергеевна действительно прилетела в Лас-Вегас, – не стал отрицать Степан Джигарханян. – Она не может все бросить и остаться в Москве. Дело в том, что у нее в Америке отдельный дом со своим садом. Целое хозяйство, которое требует ухода. Она не может все бросить, собрать чемодан и улететь навсегда в Россию. За домом надо или ухаживать, или продавать. В общем, все не так просто.

По словам Степана, с Арменом Борисовичем Татьяна Сергеевна находится в прекрасных отношениях. Именно поэтому оставаться в Америке навсегда она не планирует. Решив там все вопросы, она вновь вернется к знаменитому супругу. Пока Власова в США, за Арменом Борисовичем присматривают профессиональные сиделки.

– Я думаю, что через две-три недели Татьяна Сергеевна полетит в Москву, – продолжает Степан. – Встречать Новый год они будут вместе. Что касается меня, то есть некоторые проблемы, которые нужно решать. Не знаю, успею ли я к праздникам вернуться в Москву. Скорее всего приеду уже после Нового года.

Степан тоже ждет не дождется возвращения в Москву. Ведь здесь у него возлюбленная Ольга Казаченко, которая никак не решается переехать на ПМЖ в Штаты.

– С Ольгой мы каждый день на связи, – продолжает Джигарханян-младший. – Такой формат отношений нам очень даже нравится. Мы успеваем соскучиться друг по другу.