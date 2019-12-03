Татьяна Власова оставила Армена Джигарханяна и вновь улетела в США

В центре внимания
Ковальчук привел к успеху родственника президента // фото: Анна Майорова / ТАСС
Семейная энергетика. Как связаны "Интер РАО", сын Ковальчука и племянник Путина
Пять колец или конец? Чем грозит России новый виток санкций за допинг
На валдайской даче Путина установлен "карьерный лифт"?

Новости дня

03 декабря, вторник

[11:54]Пьяный мужчина в Казани убил бывшую жену, двухлетнего сына и 19-летнего пасынка
[11:52]Адвокат заявил, что дело сестер Хачатурян завершено без учета важных сведений
[11:50]ФБР считает российские приложения "угрозой" из-за закона о суверенном интернете
[11:04]Пятеро пострадали при ДТП с перевернувшимся автобусом под Белгородом

02 декабря, понедельник

[18:37]В Новосибирске отчим убил падчерицу и избил пасынка
[18:35]Экс-комиссар "Наших", получивший немецкое гражданство, заявил о смене взглядов
[18:19]Навальный заявил о миллиардном имуществе ведущей "России 1" Наили Аскер-заде
[18:13]"Зомбированного" отца убитого в Екатеринбурге мальчика поместили под арест
[18:13]35% российских курильщиков готовы идти на митинги против антитабачных законов
[18:12]Службы охраны транспорта смогут применять электрошокеры с марта 2020 года
[18:11]Специалист назвал закон о запрете ВИЧ-диссидентства неэффективным
[18:09]Россия "охотно разрешила Цемаху" уехать в ДНР, считают в Нидерландах
[18:07]Конашенков обвинил NYT в публикации "фейка" с "мошенниками из "Белых касок"
[16:59]Правительство собирается защитить пенсионеров от жесткого взыскания долгов
[16:41]Емельяненко пообещал побить олимпийского чемпиона по боксу Чахкиева
[16:39]РЖД просит Минкомсвязи обеспечить пассажиров доступом в Сеть во время поездок
[16:36]Уволился краснодарский судья, которого обвиняли в "мурчании на фене"
[16:03]Мосгорсуд оставил в силе решение о заочном аресте Айдара Губайдулина
[16:02]В ГИБДД предложили автолюбителям пересесть на общественный транспорт
[15:50]Российскую бронемашину подорвали самодельной бомбой в провинции Алеппо
[15:22]ЦБ создаст межбанковскую структуру с данными об устройствах всех пользователей
[15:21]Автограф Тарковского и раскадровку фильма Шепитько выставят на торги в Москве
[15:16]Онлайн-продажи "черной пятницы" в 2019 году выросли в России на 30%
[15:15]В Чувашии сделали обязательными уроки плавания в начальной школе
[15:14]Полицейский, избивший человека ради признания, получил условный срок
[15:14]Продавцам хотят запретить делать скидки на товары с ранее завышенным ценником
[15:13]В Брянской области возбудили дело после обнаружения на реке тел троих подростков
[15:12]В МВФ связали рост производительности компаний с готовностью платить налоги
[15:10]В аэропорту Горно-Алтайска мужчину задержали за курение в туалете самолета
[14:48]СК проверит подростка, сломавшего позвоночник школьнику под Смоленском
[14:06]Токио заплатит $146 млн за необитаемый остров для американских военных учений
[13:59]Около тысячи человек эвакуировали из 11 столичных судов из-за сообщений о бомбах
[13:48]В Омске выясняют причины смерти мужчины, ожидавшего своей очереди на допрос
[13:33]Справороссы призвали сажать наркоманов в тюрьму в случае отказа от лечения
[13:33]Штрафы за невыплату зарплаты планируют умножать на число потерпевших
[13:31]Среднее время поиска работы в России составляет около полугода
[13:30]Политолог собирает средства для попавших под "каток путинского судопроизводства"
[13:28]Полиция задержала сахалинца, сделавшего селфи на фоне горящей дачи экс-жены
[13:27]Объем ФНБ России оказался одиннадцатым в мире
[12:47]ВЦИОМ выяснил, что половина россиян смотрят в будущее с тревогой


Как отказаться от навязанных банком услуг
Фото: Global Look Press
Спи, малыш! Основные правила здорового сна для самых маленьких
Фото: Global Look Press
Что делать человеку, если он получил травму из-за гололеда
Фото: Global Look Press
Заплати налоги и живи без тревоги
Фото: depositphotos
Первая помощь от обветривания кожи в осеннюю и зимнюю непогоду: советы
Фото: Global Look Press
Пять самых горячих тем региональных интернет-форумов
Самые атмосферные отели Москвы
Фото: Global Look Press
Пять правил здорового и полезного питания зимой
Как живут сейчас победительницы прошлых сезонов "Холостяка"?
Фото: depositphotos
Как не сгореть на работе: 10 способов восстановить силы и энергию

Татьяна Власова оставила Армена Джигарханяна и вновь улетела в США

Шоу-бизнес
09:03, 03 декабря 2019
«Жёлтая газета. Зажигай!» №47-2019

Фото в статье: соцсети
Фото в статье: соцсети

Совсем недавно в личной жизни Армена Джигарханяна произошли изменения. К нему вернулась бывшая жена Татьяна Власова, с которой он был счастлив почти пятьдесят лет. О воссоединении бывших супругов объявили в эфире «Первого канала». Впрочем, на днях стало известно, что Татьяна Сергеевна вновь улетела в Америку. Неужели знаменитые супруги опять поссорились?

После расставания с Виталиной Армен Борисович ушел в тень – он редко контактирует с журналистами, стараясь не привлекать к себе внимания. Лишь периодически появляются сообщения о неважном самочувствии актера. Например, на днях Джигарханян оказался в больнице. Впрочем, друзья артиста успели успокоить его поклонников: переживать за Армена Борисовича не стоит, он проходит плановое обследование. Все это время рядом с актером находилась его бывшая супруга Татьяна Власова. Впрочем, нашим корреспондентам стало известно, что на днях она собрала чемоданы и улетела в Америку.

– Татьяна Сергеевна действительно прилетела в Лас-Вегас, – не стал отрицать Степан Джигарханян. – Она не может все бросить и остаться в Москве. Дело в том, что у нее в Америке отдельный дом со своим садом. Целое хозяйство, которое требует ухода. Она не может все бросить, собрать чемодан и улететь навсегда в Россию. За домом надо или ухаживать, или продавать. В общем, все не так просто.

По словам Степана, с Арменом Борисовичем Татьяна Сергеевна находится в прекрасных отношениях. Именно поэтому оставаться в Америке навсегда она не планирует. Решив там все вопросы, она вновь вернется к знаменитому супругу. Пока Власова в США, за Арменом Борисовичем присматривают профессиональные сиделки.

– Я думаю, что через две-три недели Татьяна Сергеевна полетит в Москву, – продолжает Степан. – Встречать Новый год они будут вместе. Что касается меня, то есть некоторые проблемы, которые нужно решать. Не знаю, успею ли я к праздникам вернуться в Москву. Скорее всего приеду уже после Нового года.

Степан тоже ждет не дождется возвращения в Москву. Ведь здесь у него возлюбленная Ольга Казаченко, которая никак не решается переехать на ПМЖ в Штаты.

– С Ольгой мы каждый день на связи, – продолжает Джигарханян-младший. – Такой формат отношений нам очень даже нравится. Мы успеваем соскучиться друг по другу.

Теги: Джигарханян

Поделитесь статьей:

Юлия Началова // фото в статье: Global Look Press

Шоу-бизнес

Фанатов Юлии Началовой оставили без концерта ее памяти

Читать далее >

Фото в статье: соцсети

Шоу-бизнес

Татьяна Власова оставила Армена Джигарханяна и вновь улетела в США

Читать далее >

Шоу-бизнес

Большой концерт ДиДюЛи в Фольклорном Центре Рюминой

Читать далее >

Политика
Бывшая жена короля Малайзии: Я – мама принца, а папа наш потерялся
ФБР считает российские приложения "угрозой" из-за закона о суверенном интернете
Россия "охотно разрешила Цемаху" уехать в ДНР, считают в Нидерландах
Конашенков обвинил NYT в публикации "фейка" с "мошенниками из "Белых касок"
Общество
Срок за мак без УДО, сроки за ОПС для бизнеса и борьба с домашним насилием
Пьяный мужчина в Казани убил бывшую жену, двухлетнего сына и 19-летнего пасынка
Адвокат заявил, что дело сестер Хачатурян завершено без учета важных сведений
Службы охраны транспорта смогут применять электрошокеры с марта 2020 года
Колумнисты
Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Вся российская власть и все ее адепты мечтают, чтобы Россия накрылась каким-нибудь защитным полем: без изоляционизма путинизм неосуществим

Радзиховский Леонид

Радзиховский
Леонид

публицист

Ужас 90-х – главный аргумент официальной пропаганды. Второй их аргумент тоже чисто негативный: кругом враги, если уйдет Путин, то серые волки сожрут русскую Красную Шапочку

Ежов Сергей

Ежов
Сергей

журналист

Государство – хоть российское, хоть американское – на пути к мечте о сверхоружии не остановят такие мелочи, как человеческие жизни и миллиардные траты

Культура и ТВ
Дмитрий Назаров признался в "перенасыщении" сериалом "Кухня"
Навальный заявил о миллиардном имуществе ведущей "России 1" Наили Аскер-заде
Наедине с президентом. О чем говорили Путин и Доронина
Автограф Тарковского и раскадровку фильма Шепитько выставят на торги в Москве
Шоу-бизнес
Названы имена финалистов премии "Виктория" в 2019 году
"Светомузыкальные этюды"
Фанатов Юлии Началовой оставили без концерта ее памяти
Татьяна Власова оставила Армена Джигарханяна и вновь улетела в США

Здоровье
Наука разобралась, для чего людям нужны страшные сны
Специалист назвал закон о запрете ВИЧ-диссидентства неэффективным
Поднимать тяжести с прямой спиной оказалось необязательным
Врачей в неукомплектованный стационар в Новочеркасске привлекут служебным жильем
Туризм
Парад игрушек – 2019 в честь Дня благодарения в Нью-Йорке: фоторепортаж
РЖД просит Минкомсвязи обеспечить пассажиров доступом в Сеть во время поездок
В Великобритании появилась вакансия управляющего королевскими путешествиями
В СФ просят допустить перераспределение средств при реконструкции аэропортов
Авто
Шашечки и мат. Как забастовка водителей такси-сервисов ударит по клиентам
В ГИБДД предложили автолюбителям пересесть на общественный транспорт
Стоимость авто с пробегом до трех лет растет при уменьшении предложения
Какие сюрпризы ждут водителей на новой трассе Москва – Петербург
Недвижимость
Число сделок по ипотеке в Москве снижается. Пойдут ли вниз цены?
Баннеры с обращением к Путину вывесили дольщики на фасады недостроя в ТиНАО
Медведев приказал держать продухи в подвалах открытыми
Цена аренды жилья вблизи МЦД с начала года может вырасти на четверть
Свежий номер

Владимир Путина и Татьяна Доронина // фото: Global Look Press
Наедине с президентом. О чем говорили Путин и Доронина
Фото: Global Look Press
Собственники элитной недвижимости экономят миллионы на налогах
Фото: Андрей Струнин
Пишешь книгу – гонорара фигу. Как издательства обманывают авторов и читателей
Фото: depositphotos
Исповедь анонима. "Я спланировал свою смерть": эвтаназия по-русски
Фото в статье: Дмитрий Соколов
"Ни тараканов, ни штор, ни белья". Одна ночь из жизни московской ночлежки
Игорь Бутман // фото в статье: Global Look Press
Игорь Бутман:
На фортепиано Путин играет все лучше и лучше
Роман Авдеев
Роман Авдеев:
В России не должно быть детдомов
Александр Семчев // фото: Андрей Струнин
Александр Семчев:
Среди политиков мало интересных актеров
Николай Лебедев
Николай Лебедев:
Не понимаю, почему патриотизм стал проклятым понятием
Кирилл Вытоптов. Фото: АГН Москва / Global Look Press
Кирилл Вытоптов:
В театр важно приходить с готовностью воспринимать


Юлия Началова // фото в статье: Global Look Press
Фанатов Юлии Началовой оставили без концерта ее памяти
Убийство в Крыму: как "идеальный отец" стал палачом?
Валерий Максименко
Куда "поплывет" ФСИН после отставки "самого открытого человека"
София Ротару // фото: Global Look Press
Хунтарянка. Софию Ротару заклеймили за одно желание выступить в Москве
Ольга Скабеева
Фейк недели: Скабеева "депортировала" жителей Донбасса

Фрэнк Хеймер
Как техасский рейнджер покончил с Бонни и Клайдом
Стоп-кадр: Youtube
История одной вещи. Кипятильник как факел советского человека
Петр Авен // фото: Андрей Струнин
Как хипповал Петр Авен
При раскопках во Пскове нашли древнее "подпольное казино"
"Переори меня, если сможешь": новая мода на баттлы в Санкт-Петербурге
^