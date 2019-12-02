6 декабря в 20:00 в Центре современного искусства М’АРС композитор и музыкант Арсений Трофим представит уникальный аудиовизуальный перформанс «Светомузыкальные этюды»

— С самого детства у меня играет музыка в голове, и чем более я развиваюсь в музыке, тем более сложно играю, — делится Арсений. — Как это ни странно звучит, но музыку изнутри я редко достаю. Именно в практике рождается большинство произведений.

Новаторская музыка никогда не была трендом, скорее наоборот, — говорит артист. — Сальвадор Дали не сразу стал популярен, Ван Гог вообще умер в безвестности. Дело в том, что у меня такой ген, такое ощущение жизни: я прекрасно понимаю всё то, что было и что происходит сейчас. Мне удаётся создавать новые нейронные сети не только у себя в голове, но и в природе искусства, внутри культуры и социума. Мои руки очень развиты, они связаны с внутренним миром. Это моя стихия — быть всегда новым в творчестве.

На концерте зрителей ждут эффектные светомузыкальные этюды, состоящие из сетов по 20 минут. С помощью высоких технологий Арсений оживит инсталляцию проекта SENSOR «Луч». Будет много интерактива, у каждого зрителя будет возможность стать соавтором оригинального перформанса.