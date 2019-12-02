Названы имена финалистов премии "Виктория" в 2019 году

В рамках этой премии лучших по итогам года выбирают музыканты, исполнители, композиторы, поэты, продюсеры, музыкальные критики, журналисты и руководители крупнейших медиахолдингов.

В число финалистов-номинантов 2019 года вошли Zivert, Лолита, Макс Барских, дуэт #2Маши, Loboda, «Ленинград», Макс Корж, Little Big, Диана Арбенина, Хибла Герзмава, Кирилл Рихтер, Стас Михайлов и другие артисты.

Имена победителей в 15 категориях станут известны на торжественной церемонии вручения премии 5 декабря в Государственном Кремлёвском дворце, до этого момента они строго засекречены аудиторско-консалтинговой компанией E&Y, контролировавшей ход голосования. Церемония вручения станет ярким шоу в постановке Андрея Болтенко с музыкальными номерами в исполнении «Би-2», Николая Баскова, Сергея Лазарева, Полины Гагариной, Димы Билана, Artik&Asti, RSAC, группы RASA, Юлии Михальчик, Димаша Кудайбергенова и Игоря Крутого, ведущим вечера будет Андрей Малахов.

По словам президента Российской национальной музыкальной премии «Виктория», генерального директора «ГПМ Радио» Юрия Костина, цель премии — «объединить профессиональное сообщество и совместными усилиями способствовать тому, чтобы совершить качественный прорыв в развитии отечественной музыкальной культуры. А это возможно только благодаря честной конкуренции».