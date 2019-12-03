Большой концерт ДиДюЛи в Фольклорном Центре Рюминой

Харизматичный композитор и гитарист-виртуоз, покорил зрителей своим уникальным стилем и удивительными мелодиями. Впервые появившись в начале двухтысячных, Дидюля сразу обратил на себя внимание и стал открытием отечественной эстрады. Этому немало способствовала его виртуозная игра на гитаре, однако главной причиной стали написанные Дидюлей мелодии — красивые и необычные, они были одновременно и просты, и прекрасны. Эти яркие темы совсем не походили на то, что звучало со сцены ранее. А сам музыкант стал олицетворением фольклорных мотивов в эстраде, которые приобрели современное звучание.

Увлечение Дидюли гитарой началось еще в раннем детстве. Он собирал знания о музыке везде, где мог, и со временем стал востребован в музыкальной среде, давая и сольные концерты, и выступая в различных музыкальных коллективах. Во время его работы в ансамбле «Белые Росы», Дидюля впервые побывал на гастролях в Испании, где и произошло его знакомство с фламенко — жгучим испанским танцем, который оказал огромное влияние на его становление как композитора.

По мнению Дидюли, удовольствие, которое приносят музыкальные произведения, проистекает от воздействия мелодии на психику зрителя. После длительного изучения этого явления он пришел к выводу, что некоторые созвучия вызывают всплески энергии, благотворно влияющие на наше психологическое состояние. В какой-то степени это утверждение получило и научное обоснование. Поэтому мелодии Дидюли так притягивают внимание зрителей и затрагивают их на глубинном, эмоциональном уровне. Потрясающее смешение стилей в сочетании с виртуозной игрой и нестандартной подачей предлагают зрителю яркое шоу, в котором нет ничего лишнего.

6 декабря, большой зал Культурного центра Людмилы Рюминой (ул. Барклая, 9)