Ди Каприо обвинили в спонсировании поджигателей лесов в Амазонии

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что актер Леонардо Ди Каприо перечислял деньги неправительственным организациям (НПО), которые обвиняют в том, что они устраивали лесные пожары в Амазонии, пишет AP.

Журналисты отмечают, что при этом президент не оперирует какими-либо доказательствами. Утверждается, что НПО просто пересылали актеру фотографии пожаров и получали за них от Ди Каприо суммы до 500 тысяч долларов.

Ранее в бразильском штате Пара были задержаны четыре человека, которых подозревают в целенаправленном поджоге лесных массивом с перспективой получения средств от именитого актера. Спустя двое суток подозреваемых отпустили.

В этом году площадь пожаров в лесах Амазонии выросла на 80% по сравнению с предыдущим годом.

Леонардо Ди Каприо совместно с другими филантропами создали фонд помощи Amazon Forest Fund, в активы которого вложили 5 миллионов долларов для спасения леса.