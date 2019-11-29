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"Решала. Нулевые"

Шоу-бизнес
15:07, 29 ноября 2019

Криминальная драма «Решала. Нулевые» — народное кино, созданное без какой-либо финансовой поддержки со стороны государства. Его история началась в 2012 году, когда режиссер Роман Асхаев и продюсеры Александр Маладаев и Евгений Замалиев сняли фильм «Решала». После того, как его выложили в Сеть, к ребятам пришла слава. Исполнитель одной из главных ролей Константин Озеров шутил, что теперь любой региональный вокзал — его фанатская база. Через несколько лет вышел второй «Решала», у него уже был ограниченный прокат. И фильм собрал 28 миллионов рублей.

Фильм «Решала. Нулевые» — приквел, где рассказывается предыстория отношений героев, Кости и криминального авторитета Завгара, которых сыграли, как и в первом фильме, Константин Озеров и Мосэ Куртанидзе.

«Когда встал вопрос о съемках фильма "Решала. Нулевые", — говорит Мосэ Куртанидзе, — я был скептичен даже после прочтения расширенного синопсиса. Когда начал читать сценарий, вопроса такого уже не стояло — я поверил в проект всем сердцем. Мы верили и верим в то, что снимаем, поэтому и люди верят нам, мы живем в созданной нами реальности».

В приквеле мы снова видим Завгара и Костю — врагов в первом «Решале», пока еще друзей. Они проворачивают полулегальные схемы обогащения: «Нулевые — самая интересная пора для России, — говорит Константин Озеров. — Кто был никем, мог стать всем, и наоборот. Фильм получился совершенно другой, чем предыдущие части. От начала до конца он держит в напряжении. "Нулевые" получились под стать современному поколению, которое живет в быстром ритме. Поэтому будет интересно посмотреть новый фильм и фанатам, и тем, кто не видел первые две части. "Решала. Нулевые" — абсолютно самостоятельная картина».

С 5 декабря

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