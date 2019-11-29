Кепка Рассела Кроу собрала на благотворительном аукционе для пожарных $400 тысяч

Актер Рассел Кроу продал свою кепку на аукционе в помощь пожарной службе австралийского штата Новый Южный Уэльс.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Twitter актера.

Сообщается, что в 500 км к северу от Сиднея в районе Нана Глен, где находится дом артиста, произошел крупный пожар. Здание удалось спасти, однако близлежащий участок леса сильно пострадал от огня.

«Может, мне стоит продать шляпу с аукциона? С автографом и дарственной подписью тому, кто больше заплатит. А я удвою или даже утрою выигрышную ставку и пожертвую все деньги в фонд», – написал Кроу, обращаясь ко всем своим подписчикам.

Отмечается, что первая ставка составила $500, однако вскоре лот вырос до $100 тысяч и ушел с молотка. При этом общая сумма пожертвований для фонда помощи пожарным превысила $400 тысяч.

Комиссар пожарной службы Шейн Фитцсиммонс поблагодарил актера за поддержку. «Мы снимаем перед вами шляпу, Рассел Кроу! Это неоценимая поддержка для наших добровольцев!» – написал он в Twitter.