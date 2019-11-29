Дана Борисова потребовала маркировать автомобили людей с нарушением слуха

Ведущая Дана Борисова во время поездки в студию телеканала «Спас» вела прямую трансляцию в своем Инстаграме, где сокрушалась по поводу того, что в такси ее везет женщина с инвалидностью по слуху.

«Я позвонила в “Яндекс. Такси” и спросила, это вообще правомерно? На машине, например, нет опознавательных знаков. Она же не просто глухая — она глухонемая, не умеет разговаривать. Мне на это сказали: “Инвалиды тоже должны зарабатывать” и швырнули трубку», — цитирует Борисову журнал «Лиза».

На следующий день телезвезда опубликовала в своем инстаблоге пост, где попросила прощения у тех, кого могла обидеть, и утверждала, что все ее слова переврали, а против людей с инвалидностью она ничего не имеет.

«Я не оскорбляла глухих, и сейчас я абсолютно не собираюсь оправдываться, а лишь спокойно доношу своё мнение. Я подняла вопрос не о том, что инвалиды имеют право работать, и даже подчеркнула сто раз, что меня это абсолютно не касается», — передает слова ведущей Cosmopolitan.

Борисова заявила, что машины водителей, у которых имеются нарушения слуха, должны иметь соответствующие маркировки, а службы такси обязаны предупреждать клиентов, что их повезет особенный шофер. В пример она привела практику гипермаркетов, где работают люди с нарушением слуха, а на их кассовых аппаратах висит табличка, предупреждающая, что сотрудник неслышащий.