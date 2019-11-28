Музыка Иоганна ШТРАУСА так прекрасна и гармонична, что ее хочется слушать снова и снова. Убедиться в этом вам поможет Новогоднее шоу «БЕЛОСНЕЖНЫЙ БАЛ Иоганна ШТРАУСА», наполненное роскошной музыкой короля вальса и волшебными танцами. Вальсы венского композитора многие считают эталоном танцевальной музыки, которые исполняют на новогодних балах во всем мире.

28 декабря 2019 года в 21:00 Симфонический оркестр «CONCORD ORCHESTRA» под управлением художественного руководителя и главного дирижера Fabio PIROLA (Италия) и солистка Мариинского театра Лариса Елина приглашают Вас на свое ежегодное Новогоднее шоу «БЕЛОСНЕЖНЫЙ БАЛ Иоганна ШТРАУСА», которое пройдет в Москве на сцене Государственного Кремлевского Дворца. В новой программе новогоднего шоу прозвучат самые популярные вальсы, а также редкие и ранее не исполняемые польки и марши: вальс «Там, где цветут лимоны», вальс «Вино, женщины, песни», полька «Бандитский галоп», «Персидский марш», полька «Поезд удовольствий», вальс «Деревенские ласточки из Австрии», «Императорский вальс», «Весенние голоса», «На прекрасном голубом Дунае» и, конечно же, всемирно известный вальс «Сказки Венского леса». Исполнение знаменитого «Марша Радецкого» завершает программу.

Истинным украшением Новогоднего шоу станет выступление танцоров — призеров России по бальным танцам (хореограф-постановщик Артем Майоров). Поклонники знаменитого венского композитора смогут насладиться не только великолепием вальсов в исполнении известного оркестра, но и бальными танцами лучших танцевальных пар России. Ежегодное новогоднее шоу «БЕЛОСНЕЖНЫЙ БАЛ Иоганна ШТРАУСА» станет самым ярким событием в канун Нового года.

Стало уже хорошей традицией приходить на Новогоднее шоу «БЕЛОСНЕЖНЫЙ БАЛ Иоганна ШТРАУСА» в белоснежных праздничных нарядах. Ваш образ может содержать белый цвет — белое платье, белая блуза или белые туфли. Все это создаст незабываемую атмосферу единения тысяч красивых людей в нарядных белоснежных костюмах, для которых организаторы приготовили специальные новогодние подарки!