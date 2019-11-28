Лиза Стэнсфилд

«Королева соула» впервые выступит в России. Легендарная британская певица приедет в Москву в рамках мирового тура с единственным концертом.

Это будет великолепное мультимедийное шоу с участием многих других талантливых музыкантов, которые помогут прекрасной Лизе исполнить вживую ее самые знаковые хиты и новые композиции.

Харизматичная Стэнсфилд завоевала международное признание, написав и исполнив сингл «All Around the World» – главный радиохит 1989 года. Вскоре после этого она выпустила дебютный альбом «Affection», который стал платиновым в США и разошелся тиражом 5 миллионов копий по всему миру.

Британка и сегодня продолжает сочинять музыку в стиле белого соула, сочетающую джазовые и танцевальные ритмы. Композиции получаются очень темпераментными и подчеркивают ее чарующий вокал.

Звезда так объясняет секрет своего успеха: «Я горжусь тем, что я женщина. Я чувствую себя сильной и сексуальной и думаю, что все это находит отражение в моей музыке».

5 декабря, 20:00, Crocus City Hall