Цирковой мюзикл для всей семьи "Чиполлино"

Известная с детства сказка про мальчика-луковку Чиполлино оживает на сцене в невероятном, красочном спектакле для всей семьи! Эта история фруктово-овощного государства, где растут самые кислые, острые и сладкие! И как же уживаются редкие и экзотические жители с простыми и повседневными? Чиполлино вместе с друзьями покажет, как проучить Лимон, выжать все соки из коварного Помидора и заставить злодеев проливать луковые слезы. И самое главное - расскажет, что в дружбе не важно, с какой ты грядки!

Артисты цирка, участники и призеры международных соревнований, будут поражать мастерством и все это без страховки! В вокальных партиях участвуют все главные герои, на сцене только живой звук. Каждая деталь представления – от номеров и анимации до костюмов и грима - является авторской. Это делает спектакль совершенно уникальным и неповторимым. Такое разнообразие номеров не оставит равнодушными взрослых и создаст праздничное настроение для детей.

ДК им. С. П. Горбунова (м. «Багратионовская»), 27 декабря — 6 января