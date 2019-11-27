Карина Мишулина: Мне и моим детям желали смерти

Вот уже почти два года не умолкает скандал вокруг семьи народного артиста РСФСР Спартака Мишулина, с тех пор как актер Тимур Еремеев на всю страну в эфире «Первого канала» рассказывал общественности о связи Спартака Васильевича с его матерью.

Дочь Мишулина актриса театра и кино Карина Мишулина в марте этого года доказала в суде, что внебрачных детей у покойного отца не было. Чем занимается Карина Спартаковна после череды скандалов, почему жена покойного народного артиста восстанавливает здоровье — в нашем материале.

22 ноября Карине Мишулиной исполнилось сорок лет. Актриса стала известна зрителям по роли учительницы Светы в популярном сериале «Физрук», где была партнершей Дмитрия Нагиева.

Однако ее имя обрело популярность после выхода череды передач на «первой кнопке» о ее отце. Тимур Еремеев, удивительно похожий на Спартака Мишулина в молодости, утверждал, что он — внебрачный сын народного артиста РСФСР.

Для семьи Карины Спартаковны эта новость стала шоком. На эмоциональные речи актрисы общественность реагировала негативно: многие считали, что Мишулина истеричка, которая не хочет принимать родного брата. На ток-шоу сделали ДНК-тест, который показал, что Тимур является сыном покойного артиста, однако Карина Мишулина не была удовлетворена, так как в тесте было много недочетов.

За прошедшее время в соцсетях периодически появлялись совместные фото с Тимуром. Однако большей частью их общение этими фотографиями и ограничивалось. Спустя месяцы Карина Мишулина все же смогла доказать в суде, что у ее отца не было внебрачных детей.

— Этот год стал очень важным для меня, — делится она с нашим корреспондентом. — Мы всё доказали, и я счастлива, что смогла выполнить свой дочерний долг перед отцом и избавить нашу семью от мошенников. Конечно, вся эта история оставила большой отпечаток на нас. Все спрашивали, зачем мы идем на ток-шоу, но спасибо Андрею Малахову, который позволил нам сказать людям правду. До этого я то и дело получала страшные сообщения в социальных сетях. Люди желали мне и моим детям смерти, писали даже моим друзьям.

Мама чувствует себя не очень хорошо, — рассказывает Карина. — Слава Богу, что она ходит, двигается, говорит. Мы живем вместе и не оставляем ее одну. Вот я сейчас не дома — там с ней муж. Главное для меня сейчас, чтобы мама восстановила свое здоровье.

Карина Мишулина с мамой // фото: Наталия Шаханова / Global Look Press

Детям тоже было нелегко, спасибо большое учителям и одноклассникам, которые поддерживали девочек. Мы пытались дома создать благоприятную обстановку, но дети же все чувствуют. Помню, для меня было так трогательно: перед судом младшая дочка сказала, что будет молиться, чтобы Боженька нам помог. После того, как мы выиграли, Полина радостно кричала, что Боженька существует.

Громкие скандалы принесли Тимуру Еремееву славу. Конечно, его знали и раньше благодаря роли портье Егора в веселом и популярном сериале «Кухня». В образе того же героя Тимур засветился и в «Отеле "Элеон"». Но после его появления на ТВ с сенсационным заявлением о родстве со Спартаком Мишулиным молодого человека пригласили стать ведущим передачи «Семейные тайны» на Первом.

— Ну, все ради этого и делалось, — утверждает Мишулина. — Сейчас Тимур не выходит на связь, да и зачем? Может, только если захочет извиниться.

— А вы простите?

— Я, наверное, и прощу, потому что он мне никто. Но боль так просто не вырвешь.

— Недавно краем глаза увидела в сети снова что-то о ДНК-тесте — что происходит?

— Не знаю, может снова кто-то «хайпует». Мы уже полгода молчим.

— Чем вы сейчас занимаетесь, спустя месяцы после скандалов?

— Недавно закончился сериал «Жуки», где я сыграла небольшую роль. Надеюсь, снимут второй сезон и мою роль сделают больше. Не люблю говорить о будущем, пока договор не подписала, но у меня идут переговоры с британским проектом, надеюсь, все получится. У девочек в декабре дни рождения: старшей будет шестнадцать, младшей исполнится десять. Кристина готовится к сдаче ОГЭ, Полина снимает ролики на YouTube, занимается блогерством.