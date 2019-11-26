"Зодчие" вернутся на сцену с Сюткиным и Лозой

Презентация альбома «Злобные Старикашки», созданного участниками легендарной группы «Зодчие», состоится 4 декабря 2019 года в «Главклуб Green Concert». В этот вечер к нынешнему составу группы, в который входят Юрий Давыдов (бас, вокал), Андрей Артюхов (гитара, вокал), Александр Белоносов (клавишные, вокал) и Юрий Павлюков (барабаны), присоединятся солисты «Зодчих» образца 80-х годов — Юрий Лоза, Валерий Сюткин и Александр Шевченко.

Кульминацией концерта станет 30-минутный сет участников «золотого» состава со старыми хитами — «Землекоп», «Девушка в белом», «Автобус 86», «Баба-Люба», «Дайте народу пиво» и другими. Специальными гостями вечера станут автор хита «Lemon Tree» Петер Фройденталер, Александр Маршал, группы «Ромарио» и «Кабинет».

Каждый пришедший на концерт получит в подарок фирменный атрибут «Злобных Старикашек» — соломенную шляпу — и компакт-диск «Злобные Старикашки», в который вошли 12 новых песен с яркими мелодиями и веселыми текстами.