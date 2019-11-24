Noize MC и Шнур оштрафованы на 500 рублей каждый за мат в ходе поэтической дуэли

Полиция оштрафовала рэпера Noize MC и лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова за нецензурную лексику на сцене. Об этом сообщает издание The Flow.

Как написал Noize MC на своей странице в Instagram, он намерен выплатить штраф. «Спасибо вам, что у меня есть на это деньги!» — обратился рэпер к своим поклонникам. Также музыкант опубликовал фото с сотрудниками правоохранительных органов, которые пришли в его гримерку после концерта.

Накануне, 23 ноября, артисты провели музыкальный баттл на стадионе «ЦСКА Арена» в Москве. Отмечается, что Шнуров выиграл дуэль со счетом 4:3.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в Ростове-на-Дону завели административное дело на организатора концерта «Ленинграда» из-за мата во время выступления коллектива.