Группа U2 заработала за десять лет гастролей более миллиарда долларов

Ирландскую рок-группу U2 назвали самой прибыльной гастролирующей группой последнего десятилетия.

Как пишет издание Pollstar, которое специализируется на материалах о гастрольной деятельности музыкантов, коллектив заработал в совокупности $1 038 млн. Отмечается, что до конца 2019 года эта сумма еще может вырасти: в настоящий момент U2 совершает тур по Австралии, Новой Зеландии и странам Азии.

Второе место в рейтинге заняла британская группа The Rolling Stones, которой удалось заработать $929 млн. Замыкает тройку лидеров британец Эд Ширан с $922 млн.

В топ-10 самых высокооплачиваемых гастролеров вошли также американские поп-исполнительницы Тейлор Свифт с $899 млн прибыли и Бейонсе ($857 млн), рок-группа Bon Jovi ($836 млн), певец Пол Маккартни ($813 млн), британский коллектив Coldplay ($731 млн), американец Брюс Спрингстин с группой E Street Band ($729 млн) и еще один британец Роджер Уотерс ($702 млн).