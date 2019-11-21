"ПрожекторПерисХилтон" вернется к зрителям без Цекало

Популярный телепроект «ПрожекторПерисХилтон» возрождается в новом формате live-шоу. Первый живой концерт состоится 10 декабря 2019 года в московском клубе Adrenaline Stadium, следующий – 22 декабря на санкт-петербургской «Сибур Арене».

В эти два вечера популярные юмористы Иван Ургант, Сергей Светлаков и Гарик Мартиросян соберутся вместе, чтобы представить новый «ПрожекторПерисХилтон» – без цензуры, без тормозов и на этот раз без Александра Цекало.

Секрет исчезновения Цекало оставшиеся участники обещают раскрыть во время первого концерта.

– Наши концерты – чистая импровизация, – говорит о предстоящем шоу Сергей Светлаков. – У нас нет никакого редактора. И мы никак заранее к нашим шоу не готовимся. К тому же это камерная история. Как всегда, соберутся люди, которым такой формат интересен, которых ничего в нем не обидит. Мы будем без цензуры говорить про все, что нас окружает, про главные события года. Наши концерты состоятся 10 декабря в Москве и 22 декабря в Питере. Соответственно, мы подведем итоги года. Будем шутить про политику, шоу-бизнес, интернет. Почему мы продолжаем делать это вне телевизионного эфира? Точно не ради денег! А потому что хочется жить, быть в гуще событий, доносить до людей свои мысли, ощущать себя частью мира.

Организаторы live-шоу 10 декабря в Adrenaline Stadium утверждают, что полностью сохранили уникальный формат «ПрожектораПерисХилтон». У поклонников вновь появится возможность лично встретиться с артистами, услышать их импровизации на темы главных новостей и получить удовольствие от традиционного музыкального финала.

Напомним, что информационно-развлекательная программа «ПрожекторПерисХилтон» выходила на Первом канале с 2008 по 2017 год с перерывом в несколько лет. Проект имел огромную популярность и неоднократно завоевывал главную телевизионную награду «ТЭФИ». Иван Ургант, Сергей Светлаков, Гарик Мартиросян и Александр Цекало в юмористической форме обсуждали актуальные темы недели, комментировали газетные статьи и высказывания политических деятелей.

В каждый выпуск приглашался гость. Гостями программы за время ее существования стали многие политики, журналисты, бизнесмены, спортсмены и представители шоу-бизнеса: Хью Джекман, Антонио Бандерас, Дэниел Рэдклифф, Уилл Смит, Владимир Жириновский, Михаил Прохоров, Юлий Гусман, Валдис Пельш, Гарик Харламов, Полина Гагарина, Александр Ширвиндт и многие другие. В конце программы обязательно звучала живая музыка в исполнении ведущих и их знаменитых гостей. Кто станет гостями веселого трио 10 декабря, пока держится в тайне.