Вокруг «Дискотеки 80-х»

Золотые хиты, культовые звезды, виртуальная ведущая и сцена, развернутая на 360 градусов – в этом году музыкальный фестиваль «Авторадио» преподнесет зрителям много сюрпризов.

У шоу, которое пройдет в Москве в 18-й раз, «новый дом» – спортивный комплекс «ЦСКА АРЕНА». Нереальная ведущая – голосовой помощник «Яндекса» Алиса, настоящая гостья из будущего. И уникальный обзор – сцена, установленная в центре ледовой арены, позволит любому зрителю с любой точки зала увидеть, а главное, услышать своих любимых артистов.

Томас Андерс, Пупо, Сандра, Си Си Кетч, Alphaville, Bad Boys Blue, LondonBeat, а также Лев Лещенко, Вячеслав Добрынин, Олег Газманов, Евгений Маргулис, Андрей Державин с группой «Сталкер», Сергей Минаев, Владимир Маркин, «Дюна»... Впервые на фестивале споют неоромантики 80-х – рок-группа «Альянс». Специальными гостями станут кумиры 90-х – группа «Руки вверх».

Современные технологии дарят новый взгляд на музыку эпохи диско, каждый год на шоу приходит много молодых зрителей. «Это меня поражает, – признался итальянец Пупо, не раз принимавший участие в шоу «Авторадио», – ведь песни, которые я пою, были суперхитами много лет назад. Видеть совсем молодых людей, которые знают мои песни, подпевают мне – вот это для меня настоящий сюрприз».

Инна Андреева