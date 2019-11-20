Лолита прокомментировала обвинения в причастности ко взлому почты экс-супруга

Бывший муж Лолиты Милявской написал в полицию заявление о том, что неизвестные взломали его почту и аккаунт в Facebook.

Как пишет News.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash, Дмитрий Иванов потребовал завести уголовное дело по статье 272 УК РФ («Неправомерный доступ к информации») и статье 138 УК РФ («Нарушение тайны переписки»).

Полиция уже допросила по этому делу Милявскую, которая, по мнению Иванова, причастна ко взлому. Сообщается, в частности, что номер телефона, которым воспользовались хакеры, принадлежит ей.

Сама Милявская, комментируя происходящее, отметила, что компьютер, который упоминается в жалобе, является ее личной собственностью с 2009 года. «Когда Иванов уехал от меня, просто оставил там все, включая переписки. Так что ничего взламывать не пришлось и никаких хакеров нанимать тоже. Все это я просто случайно обнаружила», – цитирует Super.ru слова певицы.

Напомним, в июле стало известно о том, что Иванов и Милявяская собираются развестись.