Каннские львы – 2019, или Что нужно знать о рекламе

15–16 ноября на площадке Дома Кино прошел светский раут в честь роликов-победителей фестиваля «Каннские львы».

В этом году России повезло невероятно, и мы увезли из Канн сразу шесть львов. Особенный статус мероприятию придавал специальный гость презентации управляющий директор фестиваля «Каннские львы» Саймон Кук. Ну и в принципе «Каннские львы» — это не просто витрина того, что происходило на международной арене, а драфт всего, что сегодня является трендом в маркетинге и PR, поэтому обязательно к посещению всеми, кто имеет отношение к индустрии.

Практика показала, что ключевыми темами «Каннских львов» в 2019 году стали определение места брендов в культуре, переосмысление креативности, доказательство ценности творчества, цифровая экономика, креативность стратегии, вопросы доверия и этики в рекламной индустрии.

В общей сложности за выходные мероприятие посетило более двух тысяч человек. В день премьеры гостей развлекали сеты от диджей-проектов N-JOY и S-BROTHER-S.

Одними из не только гостей, но и триумфаторов стали ведущий Андрей Малахов и издатель Наталья Шкулёва, которые получили диплом за самый молниеносный и остроумный ответ Ксении Собчак.

На красной дорожке можно было увидеть певицу Юлию Волкову и художника Никаса Сафронова, режиссёра Андрея Житинкина и руководителя продюсерского центра «Триумф» Алексея Пеганова, кинопродюсера Наталию Горину и президента трансконтинентальной МедиаКомпании Александра Митрошенкова и многих других.

Алексей Пеганов

Торжественное открытие завершилось исполнением хитов группы Queen в авторской интерпретации музыканта Влада Скандалли — и началась реклама, расширяющая представления о возможном. Каждый ролик — это отдельно взятый шедевр, которому искренне сопереживаешь, хохочешь или пребываешь в напряженном волнении: несколько минут становятся остросюжетным кино. И с каждым годом планка повышается, призы завоевывают работы со все более неожиданным сюжетом, новым, вдохновляющим зрителя взглядом на мир. Зал взрывался аплодисментами после каждой работы.