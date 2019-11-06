35-летний юбилей группы "Рондо" в Крокусе

28 ноября Александр Иванов и группа «Рондо» отметят 35 лет на сцене Крокус Сити Холла.

Прекрасный повод для ностальгии, ведь в этом названии сплелись перестройки и перестрелки, гласность и ускорение, кризисы и дефолты, революции и майданы. Вне зависимости от музыкальных пристрастий хиты «Бледный бармен», «Я буду помнить», «Боже, какой пустяк!», «Московская осень» все знают наизусть.

Также зрителей ждут музыкальные номера с участием «звездных» друзей «Рондо»: Леонида Агутина, Владимира Преснякова, EMIN, Александра Маршала, А’Студио, Трофима, Валерия Сюткина, группы «Город 312» и других.

«На концерте будет исполнено все лучшее, на наш взгляд, что было создано коллективом за 35 лет. Это и новые и старые композиции в красивом концертном исполнении. Вообще это концерт для тех, кто любит то, что мы делаем», — говорит лидер группы Александр Иванов.