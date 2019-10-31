Светлаков связал закрытие шоу "Прожекторперисхилтон" с цензурой на "Первом"

Шоу «Прожекторперисхилтон» закрылось из-за формата «Первого канала», не позволяющего шутить на актуальные темы.

Об этом рассказал бывший соведущий программы Сергей Светлаков, передает РБК.

«Остроты на телике абсолютно нет, потому что форматы телеканалов не позволяют это делать. "Прожекторперисхилтон" закрылась именно из-за того, что нам помешал формат, и мы не захотели выглядеть идиотами», – заявил Светлаков. Он пояснил, что определенные темы, в том числе политические, не освещаются вообще, и приходится шутить на тему сообщений о том, что «в Норильске суслик родил еще одного суслика».

В декабре в Москве и Санкт-Петербурге должны состояться концерты «Прожекторперисхилтон», на которых выступят бывшие ведущие программы. По словам Сергея Светлакова, на выступлениях, анонсированных под лозунгом «Без цензуры. Без тормозов. Без Цекало», будут обсуждаться острые темы.

Программа выходила на «Первом канале» с 2008 по 2012 год. Причиной закрытия шоу стал уход Светлакова и Гарика Мартиросяна. В феврале 2017 года стало известно, что «Прожекторперисхилтон» возвращается в эфир с 4 марта. На сайте телеканала говорится, что последний выпуск шоу был показан 23 декабря 2017 года.

Ранее комик Данила Поперечный заявил, что его шутку про Центр «Э» вырезали из программы «Вечерний Ургант». На следующий день все же выяснилось, что Центр «Э» в ней не упоминался.