Ирина Понаровская спела на празднике директора

Самый известный звездный директор страны Лера Тувина пышно отпраздновала день рождения. На праздник к Лере пожаловали многие знаменитости. Гости пели почти до утра! В раж вошла даже Ирина Понаровская.

Свой день рождения Лера отметила в столичном караоке «Синематограф». Столы ломились от всевозможных яств – в шоубизнесе знают: голодным от Леры никогда не уйдешь.

Одним из первых на праздник к Тувиной пожаловал Прохор Шаляпин. Правда, пришел один – без своей пассии Виталины Цымбалюк-Романовской. Впрочем, без женского внимания Проша не остался. В этот вечер он нашел себе другую блондинку – светскую львицу Алену Кравец.

Заглянул на «огонек» к Тувиной и Андрей Малахов. С телеведущим Лера дружна уже несколько лет. В свое время они вместе спасали от наркозависимости экс-подопечную Тувиной Дану Борисову. Впрочем, об этом на празднике у Леры не вспоминали.

Главным сюрпризом стало появление Ирины Понаровской. «Леди совершенство» в последнее время редко выходит в свет. Но пропустить день рождения своего неизменного директора Ирина Витальевна не могла.

– Таких людей, как Лера, очень мало, – призналась Ирина Понаровская. – Это удивительная девушка. И я очень рада, что она появилась в моей жизни.

Ирина в этот вечер была в прекрасном настроении. И даже исполнила несколько хитов, включая знаменитые «Рябиновые бусы».

Свою «коронку» Понаровская исполнила в дуэте с Шаляпиным. Тот, увидев Ирину Витальевну, несколько оробел. Но Понаровская тут же дала понять: на его репутацию внимания не обращает.

Сама Тувина была счастлива от происходящего.

– Спасибо вам, мои самые близкие люди, что разделили этот день вместе со мной, – призналась счастлива Лера. – Так хочется, чтобы в нашей жизни было как можно больше радости и приятных моментов.