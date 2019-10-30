HBO закрыл сериал, описывающий события за тысячу лет до "Игры престолов"

Сериал «Долгая ночь», рассказывающий о событиях за тысячу лет до «Игры престолов», закрывают на фоне возможного выхода другого приквела о доме Таргариенов.

О закрытии сериала сообщили собеседники сразу двух зарубежных изданий The Hollywood Reporter и Variety, по их данным, в начале этого лета была снята пилотная серия сериала, а о названии «Долгая ночь» рассказал автор оригинальной серии романов Джордж Мартин, передает РБК.

Как следует из сообщений, сценарист Джейн Голдман разослала съемочной группе электронные письма о завершении проекта.

При этом отмечается, что телеканал близок к создании соглашения по другому приквелу по книге «Пламя и кровь», который расскажет о истории дома Таргариенов, развернувшейся за 300 лет до событий «Игры престолов».

HBO в своем твиттер-аккаунте подтверждает выход приквела «Дом Дракона», над которым будут работать автор романов Джордж Мартин и сценарист Райан Кондал, а известный по первому сериалу Мигель Сапочник станет шоуранером.