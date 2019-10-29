Мама Децла: Внука настраивают против меня!

В начале ноября выйдет документальный фильм про Децла «С закрытыми окнами», который снимает Роман Супер. Картину еще до выхода забраковал 13-летний сын Кирилла Толмацкого Антоний. Подросток посчитал неправильным то, что для своей ленты журналист просил денег у фанатов отца, в то время как они с матерью остались практически без средств к существованию. К тому же, по словам Тони, Децл был не доволен интервью с Романом Супером.

Мама Децла Ирина Толмацкая эту информацию не подтверждает.

– Тони ошибся, – уверена мама знаменитого рэпера. – Интервью Романа было даже на страничке Кирилла в интернете. Что касается фильма Супера, давайте сначала его посмотрим, а потом выскажем свои мнения. Я с Романом встречалась, и он мне сказал, что фильм сделан с большой любовью и уважением к Кириллу. А Тони – просто маленький мальчик и что-то перепутал. На самом деле Кирилл к Роману хорошо относился.

По непонятным причинам жена Децла Юлия и сын Тони до сих пор отказываются общаться с Ириной Анатольевной.

Ирина Толмацкая

– Единственное, что я знаю о Тони, так это то, что он ходит в школу, – продолжает женщина. – И это уже большой плюс. Я рада, что мальчишка социализируется. Я очень скучаю по нему. В свое время он даже хотел жить со мной, но резко возникло отторжение. Не хочу говорить ничего плохого, но, наверное, кто-то находится рядом и настраивает его против меня... А я Кириллу посылаю сигналы туда (Ирина указала на небо. – Ред.) по поводу Тони и говорю: «Оберегай сына!» Я хочу, чтобы мальчик вырос хорошим, добрым, отзывчивым, думающим и имеющим свой характер и стержень.

Кстати, сама Толмацкая пишет книгу о своем знаменитом сыне. Женщина уже опубликовала часть своей работы.

«Всем принесли детей, а мне снова нет, – пишет 56-летняя Ирина Толмацкая в своей книге. – "Где же мой мальчик?" Врач сказала, что меня через день выпишут, а Кирилла отвезли в детскую больницу. "Надежды никакой, мальчик слабенький. Молитесь". Мне 20 лет, и я понятия не имела, как надо молиться. Никогда никому и ни о чем не молилась, ни одной молитвы не знала. Только слова – "никакой надежды" – всю дорогу до дома стучали в голове молотком. Я пыталась их осознать, но так и не смогла. Вместе с малышом меня в больницу не взяли. Умоляла, но ответ был "нет"».