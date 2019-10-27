Нестираный кардиган Курта Кобейна и пиджак Майкла Джексона ушли с молотка

Кардиган Курта Кобейна, в котором он выступил в 1993 году на сцене MTV Unplugged в Нью-Йорке, был продан на двухдневном музыкальном аукционе за 334 тысячи долларов, пишет CNN. Итоговая вырученная сумма превысила ожидания организаторов аукциона, поскольку ранее предполагалось, что лот уйдет с молотка по цене от 200 до 300 тысяч долларов.

Отмечается, что со времен концерта в 1993 году свитер ни разу не стирался, на нем даже сохранились оригинальные пятна. Гитара Курта Кобейна была продана чуть дороже — за 340 тысяч.

Кроме того, выставлявшийся на торгах пиджак Майкла Джексона выкупили за 65 тысяч долларов, что более чем в три раза превышает ожидаемую сумму.

С молотка ушли также мотоцикл и Mercedes-Benz 450 SL Gold Coupe Элвиса Пресли — их цена составила 106 тысяч долларов и 125 тысяч долларов соответственно.

Напомним, в сентябре 2018 года аукционный дом «Литфонд» за девять миллионов рублей продал паспорт лидера группы «Кино» Виктора Цоя.