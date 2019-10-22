Серверы плеера, распространявшего 80% пиратского кино в Рунете, будут отключены

Голландские правообладатели добились отключения серверов стримингового сервиса Moonwalk, на который не могли повлиять из России.

Плеер широко использовался на территории РФ для просмотра нелегальных фильмов и сериалов. Его владельцы, как отмечает «Медуза», чаще всего получали доход от рекламы, казино, установленной в видео. К началу 2019 года в нем содержалось 26 тысяч фильмов и 10 тысяч сериалов.

Так как серверы плеера физически находились в Нидерландах, после выхода доклада Group-IB, в котором сообщалось, что российские правообладатели не могут бороться с ним, к процессу подключились их голландские коллеги.

Как утверждается, этот сервис был интегрирован в 80% сайтов рунета, 50 из которых ежемесячно посещало 89 миллионов уникальных пользователей.