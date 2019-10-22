Портрет Шварценеггера работы Никаса Сафронова всё ещё остается в России

Как рассказал Никас Сафронов, его подарок Арнольду Шварценеггеру еще не отправили в американский дом актера.

Напомним, художник преподнес портрет в подарок Шварценеггеру во время визита последнего в Россию — и попал под критику организации «Коммунисты России».

Сафронов тогда сказал, что «удивлен такой реакцией этих людей, называющих себя коммунистами»: «Как можно отождествлять киноперсонажей с актером, который их играет? За всю мировую историю театра огромное количество гениальнейших, добрейших людей играли мерзавцев — но это не значит, что от этого артисты становились убийцами, подлецами, психопатами, маньяками. Шварценеггер любит Россию, любит русских, всегда очень хорошо отзывается о россиянах. И наш народ, в свою очередь, отвечает ему взаимностью».

— Арнольд хотел забрать портрет с собой, — рассказывает Никас. — Но зная, что из России он направится не в США, а в Германию на несколько важных встреч, актер попросил организаторов отправить картину ему домой в Америку. Он также волновался, чтобы упаковка был крепкой и надеждой, чтобы портрет не повредился во время перелета.

Оказалось, что для пересылки картины почтой требуется большое количество бумаг: и от самого Сафронова, и от его юриста, и даже от Министерства культуры. Поэтому отправка подарка затянулась — он до сих пор не покинул пределов нашей страны.

— Сейчас организаторы мы уже получили все нужные документы, которые позволяют вывести полотно из России, и сообщили мне, что оно в ближайшее время попадет к Арнольду домой, — говорит художник. — Ему, кстати, действительно портрет очень понравился. Ему было приятно, что я изобразил его молодым на фоне Голливуда и города, в котором он родился. Хочу сказать, что несмотря на то, что Арнольд в этой поездке был вымотан и выглядел усталым, он все равно не потерял свой необыкновенный шарм. Я также отметил, что у него нет ни капли пластики, что редко сегодня не только в Голливуде, но и у нас среди наших знаменитостей.

А все нападки на Арни Сафронов отвергает. Никас уверен: Шварценеггера стоит лишний раз поблагодарить за то, что он приехал в красивейший город Санкт-Петербург.

— Арнольд потрясающий человек, — продолжает художник. — Хотя я знаю, что нашлись и те, кто его критикует. Даже мне высказывали: «Зачем вы писали Шварценеггера — человека, который снимался в негативных фильмах?» Но я считаю по-другому: Арнольд — человек мира. Несмотря на санкции и возможные последствия, он приехал в нашу страну. Наоборот, ему надо сказать спасибо за то, что он оказался смелым не только в кино, но и в жизни. Доказав тем самым, что он — не только большой актер, но и настоящий человек.

Кстати

Питерские художники, похоже, решили объявить войну коммунальщикам своего родного города — и разместили петицию на сайте change.org, где люди со всего мира пытаются добиться справедливости, привлекая общественное внимание к своей проблеме. Жители северной столицы, во-первых, потребовали вернуть копию портрета Арнольда Шварценеггера на пульт управления фонтаном Александровского сада Санкт-Петербурга, а во-вторых, призвали власти города легализовать стрит-арт.

— Когда мне рассказали об этой петиции, я сначала не особо обратил на нее внимание, — признается Никас Сафронов. — Но узнав, что обращение к представителям ЖКХ уже набрало около трех тысяч подписей, я понял, что эта тема довольно острая и далеко не новая для Петербурга. В этом городе, как я знаю, неоднократно уничтожались сотрудниками коммунальных служб рисунки уличных художников — я говорю про рисунки очень качественные и профессиональные... А вспомните летнее происшествие в Екатеринбурге, когда коммунальщики закатали в гудрон граффити известного уличного художника Покраса Лампаса — крест с цитатой Казимира Малевича. И это несмотря на то, что рисунок был сделан в рамках официального фестиваля.

Я подписал петицию петербургских художников, — говорит Сафронов. — Потому что считаю: нам наконец нужно признать, что стрит-арт — это тоже направление в изобразительном искусстве, которое также имеет право на существование. И нельзя бездумно уничтожать все подряд уличные арт-объекты, ведь некоторые из них только украшают серые унылые здания и другие уродливые объекты. Но лучше всего обращаться к жителям района и города — за они или против. И тогда справедливость восторжествует.