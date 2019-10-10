Осень в компании "НАШЕго Радио"

«Наше Радио» презентовало осенний сезон — 2019 в формате пресс-обеда в караоке с угарными историями от ведущих утреннего шоу «Подъемники» Александра Бона, Тани Борисовой и Игоря Панькова под мощные биты группы «Заточка». Эфирная сетка, сохраняя стабильность и консервативность, пополняется новыми фишками, и это стоит послушать.

В этом году «Наше» продолжает работать с рубрикой «Кривая линия», которая получила максимальный отклик от слушателей. Это развитие идеи «Прямой линии с Президентом», куда можно позвонить и рассказать о своих проблемах. При этом ребята умудряются сохранять легкость утреннего эфира и не грузить слушателей, ведь это социально-юмористический проект. Однако передача реально позволяет решать насущные вопросы и помогает людям. «Во-первых, это возможность выговориться, ведь очень часто не так важно решение, сколько необходимость рассказать и быть услышанным, а тут на проводе вся страна. Во-вторых, проблемы реально начинают решаться. Очень часто после звонка слушателя нам звонят представители проблемного района или округа и сообщают о решении проблемы, причем реакция местами просто незамедлительная», — рассказывают ведущие.

Не менее социально-значимое шоу, не теряющее при этом юмора — «Антикризисное предложение». «Это помощь НАШИм предпринимателям малого бизнеса, у которых нет возможности потратить деньги на рекламу, — рассказал Игорь Паньков — Мы читаем объявления, чем человек занимается, какую услугу предоставляет, какой товар продает и какую скидку может сделать слушателям НАШЕго, потом получаем обратную связь и после эфира всех состыковываем. И таким образом за два года мы помогли огромному количеству людей».

Одним из забавных примеров была история радиослушателя, который потратил деньги от продажи квартиры жены на покупку гироскутеров, бизнес не пошел, а жена собралась с ним разводиться. После звонка на «НАШЕ» за небольшой период времени слушатели эфира скупили у горе-бизнесмена все агрегаты по закупочной цене, вернув сумму и мир семье. «Зато у нас теперь у всех есть по паре гироскутеров», — резюмировал Александр Бон.

В сентябре стартовала челендж-программа «А нам слабо», первым героем которой стал Александр Бон: ему пришлось переодеться в женское платье и пройти по одной столичной улице.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nashe Radio (@nashe_ru) 29 Сен 2019 в 9:48 PDT

Другая полезная и приятная акция — «НАШ ВОЯЖ», где проводится розыгрыш путевок в круиз на теплоходе по Волге в компании с ведущими станции. Уже совсем скоро, 18 октября, корабль отправится в отрыв до Углича. И, как рассказали ребята, после объявления акции турфирме, продающей речные круизы, оборвали телефоны с просьбой купить билеты в это путешествие. Что на самом деле невозможно: эта вечеринка — только для своих. В смысле для «НАШИх».

Также стоит обратить внимание на новинки — еженедельное шоу «Экспаты» о тонкостях жизни иностранцев, живущих в России; «Инспектор Гаджет», где ведущий Игорь Седов рассказывает новости высоких технологий; а также рубрику «Знакомство с родителями», в которой звучат трогательные истории от слушателей про их родителей. Авторы лучших пяти историй получат путевки для своих родителей на уикенд в загородный отель.