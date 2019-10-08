Международный музыкальный фестиваль PaRUS-2019

Международный музыкальный фестиваль PaRUS в третий раз пройдёт в Дубае (ОАЭ) и соберёт тысячи гостей на берегу курорта Jumeirah Beach Hotel. В этом году организаторы решили выйти за рамки российской популярной музыки: в программе выступления иностранных исполнителей, представителей разнообразных жанров искусства и уникальное сочетание музыки и спортивных зрелищ.

В числе артистов, включенных в ростер PaRUS-2019, — Земфира и группировка «Ленинград», звезда балета века Сергей Полунин и мировая премьера в Дубае соло-балета Sacré на музыку Стравинского, Эмир Кустурица и The No Smoking Orchestra и LOBODA, барабанщик Тим Иванов с премьерой нового шоу и финалист проекта «Песни» на ТНТ Максим Свобода. Уникальная атмосфера семейного праздника с живым звуком под звездным небом, впечатляющий видеоряд и невероятные спецэффекты.

В заключительный день фестиваля пройдут соревнования в рамках PARUS FIGHT CHAMPIONSHIP между лучшими бойцами MMA российского клуба «Панкратион» и спортсменами из ОАЭ, США, России, Великобритании, Ливана, Иордании, Белоруссии и Бразилии во главе с чемпионом в супертяжёлом весе, действующим бойцом Bellator Сергеем Харитоновым. Будут и музыкальные схватки, обещается еще и несколько сюрпризов в лице звезд зарубежной рок-музыки.

Events Arena, Jumeirah Beach Hotel, 31 октября — 3 ноября