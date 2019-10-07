Биографический фильм о Кирилле Толмацком выйдет в прокат 7 ноября

В Сети появился трейлер фильма «С закрытыми окнами» о жизни покойного рэпера Децла, который снял журналист Роман Супер.

Как сообщается на сайте компании «Амурские волны», выпустившей ролик, премьера фильма состоится 7 ноября.

Работа над документальной лентой начались практически сразу после смерти музыканта. На ее производство через краудфандинг собрали более 3,7 миллиона рублей.

По словам режиссера, он не ожидал, что деньги будут собраны так быстро. В интервью изданию «РБК Стиль» Роман Супер признался, что причина успеха – реакция на смерть музыканта людей, которые «в тот момент были готовы сделать все что угодно, чтобы выплеснуть свою скорбь». При этом журналист подчеркнул, что он «не мошенник», и пояснил, что «захотел поставить на эту могилу большой красивый и очень подробный памятник».

«Мне многие говорили, что надо было снимать фильм позже. Но тогда бы не последовало такой реакции, не было бы такого участия, эмпатия – очень скоротечная штука», – сказал Супер. По его словам, в связи с запуском проекта ему и его семье поступали многочисленные угрозы.

Говоря о резко негативном комментарии сына Децла в свой адрес, режиссер предположил, что пост в Instagram мельчика мог быть написан кем-то другим. «У меня нет ни одного подтверждения, что это сын Кирилла. Как его нет и ни у одного журналиста, которые подхватили тогда скандал», – заявил режиссер. По его словам, аккаунт ребенка мог кто-то использовать. «Я почти уверен, что это либо сделал не мальчик, либо это сделал мальчик под жестким манипулятивным контролем взрослого человека», – сказал Супер.

Сообщалось, что сын рэпера выступил против съемок фильма о своем отце. В Instagram 13-летнего Антония Толмацкого появился пост, в котором говорилось, что Роман Супер не имеет права собирать деньги на фильм в Сети. Позже сообщение было удалено, как и сам аккаунт.

Кирилл Толмацкий, известный как рэпер Децл, умер в ночь 3 февраля после выступления в Ижевске. Ему было 35 лет.