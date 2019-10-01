Назад в будущее с "Мальчишником", Богданом Титомиром и Ликой Стар

4 октября на площадке Adrenaline Stadium пройдет эксклюзивное шоу «90-е Мегахит». Впервые почти за три десятилетия на одной сцене соберутся Богдан Титомир, Лика Стар, DJ Грув, «Кар-Мэн», Сергей Минаев, Мистер Малой, группы «Мальчишник», «Альянс» и многие другие герои начала 90-х. В оригинальном исполнении прозвучат незабываемые хиты тех лет: «Санта Лючия», «Лондон, гудбай», «На заре», «Девочка в красном», «Делай как я», «Счастье есть», «Kazantip», «Буду пагибать малодым!», «Би-би такси», «Секс без перерыва», и многое другое.

«За каждым из этих артистов — огромная впечатляющая история. Это люди определившие время. То, что они тогда сделали было музыкальной революцией, да и сейчас слушается не как ретро, а вполне актуально — и по темам, и по содержанию, и по стилю», — рассказывает организатор фестиваля — артист и продюсер Игорь Силиверстов.

Например, с легкой руки DJ Грува клубная танцевальная музыка стала частью поп-мейнстрима, парни из «Мальчишника» были пионерами хип-хопа, а Лика Стар стала первой девушкой-MC на российской сцене. Группа «Кар-Мэн» ввела моду на двуязычные хиты и мощный танцевальный аккомпанемент, а Богдан Титомир — на скандальный имидж.

Участники будущего шоу активно готовятся к предстоящему концерту, ведь многие из них давно уже живут другой жизнью. Каждый артист по-своему напомнит о себе: кто-то планирует осовременить аранжировки своих мегахитов и переосмыслить их звучание, а кто-то решил оставить все так, как было 20–30 лет назад.

Но главное в предстоящем шоу — его настроение. Ведь 90-е — это время, когда эстрада стремительно превращалась в шоу-бизнес. Нужны были новые идеи, новые стили, понимание самых современных технологий и, конечно, артисты — отчаянные, харизматичные, близкие по духу новому поколению. Эти годы и есть мегахит истории. Герои шоу «90-е Мегахит» смогли зарядить энергией и драйвом самую большую страну мира в очень нелёгкие годы. Это подтвердят и многочисленные специально приглашенные для участия в шоу гости: звезды кино, спорта и политики. Список гостей организаторы до конца не раскрывают, оставляя интригу.