Лолита Милявская: Всю жизнь мечтала о паре с Гогеном!

Новость о том, что эпатажный Гоген Солнцев предложил Лолите Милявской руку и сердце, произвела в светской тусовке эффект разорвавшейся бомбы. Гоген заявил, что ради Милявской он готов бросить свою супругу-пенсионерку, ведь Лолу он обожает с детства.

Гоген уверяет: рядом с ним Милявская наконец-то поймет, что такое женское счастье, и быстро забудет супруга Дмитрия Иванова. Солнцев обещает окружить Лолиту лаской и заботой не только в жизни, но и в постели. В его сексуальных способностях артист просит не сомневаться. По словам Гогена, от него без ума не только жена-пенсионерка, но и все любовницы, которые были в его жизни.

Гоген Солнцев // Фото: Global Look Press

Наши корреспонденты встретили Лолиту на одном из музыкальных фестивалей. Певица до сих пор не оправилась после расставания с мужем. Но новость о том, что ее позвал замуж Гоген, звезду изрядно повеселила:

– О да, я мечтала о паре с Гогеном, – заявила Лолита Милявская. – Мне журналисты сказали, что он зовет меня замуж. Я Гогена обожаю. Он классный парень!

– Но при этом он боится за свое имущество. Переживает, что вы можете оставить его ни с чем, и требует заключить брачный контракт!

– Да-да, я могу претендовать на его театр, – расхохоталась звезда.