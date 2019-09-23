Игорь Крутой соединит мировых звезд музыки и фигурного катания

Маэстро Игорь Крутой, отметивший в конце июля 65-летний юбилей, готовит грандиозное шоу. 3 ноября на столичной «ВТБ Арене» (метро «Динамо») пройдет «Юбилейный творческий вечер Игоря Крутого с участием мировых звезд музыки и фигурного катания».

Произведения Крутого исполнят Лара Фабиан, Андреа Бочелли, Димаш Кудайберген, Brio Sonores, Аида Гарифуллина, Юрий Башмет, Вадим Эйленкриг. Помимо звезд мировой музыки, на «ВТБ Арену» выйдут прославленные российские спортсмены и олимпийские чемпионы: Алексей Ягудин, Татьяна Навка и Роман Костомаров, Мария Петрова и Алексей Тихонов, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, Аделина Сотникова, Александра Степанова и Иван Букин, Елена Радионова, Виктория Синицына и Никита Кацалапов, Максим Ковтун, Дмитрий Алиев и многие другие.

Для каждой из композиций шоу готовят специальные номера. Постановкой хореографии на льду занимается знаменитый российский фигурист, заслуженный мастер спорта России Илья Авербух. Спортсмены выступят перед зрителями с вдохновляющими танцевальными интерлюдиями: сочетание спортивных рекордов и виртуозных узоров мастерства на льду. Режиссер концерта Алексей Сеченов представит программу, которую по достоинству оценят и профессионалы, и многочисленные поклонники творчества Игоря Крутого.