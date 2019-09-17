На фестивале в Сочи Маше Распутиной недоставало мужиков

Маша Распутина стала хедлайнером фестиваля «Бархатный сезон», который проходит в сочинском гранд-отеле «Жемчужина».

В Сочи певица приехала в прекрасном настроении вместе с мужем, бизнесменом Виктором Захаровым. Правда, плавать в море не стала, чтобы не создавать на пляже ажиотаж.

— Море я вижу только из окна своего номера! — призналась нам звезда. — У меня — огромная терраса. Я лежу на ней, загораю. Каждый день становлюсь свидетельницей настоящего чуда: ко мне прилетает голубь в одно и тоже время! Я его кормлю хлебом! Он такой смелый — подходит, не боится! А голуби прилетают только к добрым людям!

На сцене звезда появилась в роскошном платье ярко-желтого цвета и сразу завела публику. Мощная энергетика Распутиной не оставила равнодушным ни одного из зрителей. А уже вскоре в зале и вовсе началось массовое помешательство. Так жарко в этом концертном зале еще никого не принимали. «Маша, ты настоящая и единственная народная любимица! — кричали ей зрители. — Талант века! Такая молодая и красивая!»

Рассмотрев зрителей поближе, Маша удивилась: среди танцующих она увидела в основном девушек.

— Что у нас в стране происходит? Где мужики? — негодовала певица. — Некому страну защищать! Одни только прекрасные дамы!

Порадовала звезда и новинкой — представила премьеру песню «Иллюзия зрения», которую ей написал молодой белорусский автор-исполнитель Сергей Найдун. А завершила выступление легендарным хитом «Живи, страна». Свою «коронку» она исполнила по просьбе мэра Сочи.

— Если такую песню, как «Живи, страна», просит мэр, то у нас не все потеряно в стране! — заявила Маша. — Кстати, в 1992 году, когда я спела эту поэзию великого Дербенева, и подумать не могла, что через много-много лет она будет актуальна как никогда!

Зрители пели с Распутиной стоя. Многие из них не могли сдержать эмоций и расплакались. А после устроили Маше продолжительные овации. Они не стихли даже, когда звезда уже ушла за кулисы.

— Сцена — это моя стихия! — призналась звезда. — Мне Леонид Петрович Дербенев всегда говорил: «Маша, тебе не повезло, что ты родилась в этой стране. Если бы ты жила на Западе, ты бы была поп-идолом!»