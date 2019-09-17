«Чудо в большом городе» — это смешная и трогательная комедия, настоящая фэнтези-сказка. Правда, речь не о мифических созданиях, а о похожих на нас горожанах — так что сюжет вызывает в памяти фильмы Эльдара Рязанова.

Девушка готовится к встрече Нового года, когда вдруг нежданный курьер привозит ей коробку, внутри которой... симпатичный незнакомец. А между тем вот-вот на пороге появится и долгожданный гость — избранник и будущий муж!

Праздничная премьера, настоящая рождественская сказка в постановке литовского режиссера, ученицы Сергея Соловьева Греты Шушчевичуте овеяна европейским шармом, и удивляет нетривиальной сценографией: уникальные декорации позволяют наполнить комедию сказочными превращениями и акробатическими трюками.

Хореограф-постановщик Вера Буянова, художник Вера Соколова. В ролях: Евгения Осипова, Тимур Еремеев, Андрей Гайдулян, Анатолий Руденко, Вера Буянова, Роман Шумилов.

ДК имени Зуева, с 6 октября