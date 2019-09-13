Телешоу "Голос" обновило систему голосования после скандала с дочерью Алсу

В предстоящем сезоне телевизионного шоу «Голос» будет работать новая система голосования.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на сообщение «Первого канала». О том, по какой именно схеме теперь будет проводиться голосование, расскажут в финале сезона проекта «Голос 60+», который стартует 13 сентября.

Обновить систему голосования «Первый канал» решил после скандала на телешоу «Голос. Дети». Напомним, в финале шестого сезона проекта с результатом 56,5% голосов победила Микелла Абрамова, которая является дочерью певицы Алсу Сафиной и банкира Яна Абрамова. Победу девочки в откликах в Сети назвали проплаченной, а ее выступления — слишком слабыми для такого результата.

Позднее эксперты выявили факт массовой отправки СМС, в которой участвовали порядка 300 телефонных номеров. После этого «Первый канал» аннулировал итоги конкурса. По поводу ситуации также высказывались представители российского шоу-бизнеса.