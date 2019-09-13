На российские экраны выходит семейный фильм «Слон и Бабочка».

Идеальный сплав фестивального шедевра и семейной истории спродюсировали обладатель премии «Оскар» и любимцы Канн братья Дарденны. В фильме рассказывается о том, как новообретенные отец и дочь учатся выстраивать взаимоотношения и быть счастливыми.

Картина получила несколько фестивальных наград и положительные отзывы зарубежной критики, а теперь выходит к российскому зрителю.

Показы фильма «Слон и Бабочка» состоятся в Центральном Доме журналиста, Мультимедиа Арт Музее и на других площадках Москвы и России.

В кино с 19 сентября