Собчак и Богомолов покинули ЗАГС на катафалке и отмечают свадьбу в Музее Москвы

В Москве состоялась церемония бракосочетания телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.

Как предеает «РИА Новости», торжество состоялось в Грибоедовском ЗАГСе. Новобрачные приехали на черном катафалке с красной надписью «Пока смерть не разлучит нас». Сообщается, что свидетелем со стороны невесты стал художник Андрей Бартенев.

По дороге в Храм Большего Вознесения, где прошло венчание, новобрачные сменили транспорт на праздничную карету с четырьмя лошадьми.

Отпраздновать свадьбу изначально должны были в торговом комплексе «Петровский пассаж», но в итоге мероприятие организовали в Музее Москвы на Зубовском бульваре, передает телеграм-канал Super. Среди приглашенных – Федор Бондарчук, Константин Эрнст, Рената Литвинова, певица Земфира, Игорь Верник и дизайнер Ульяна Сергеенко. Всего на свадьбу было приглашено около 300 человек.

Также «Лента.ру» со ссылкой телеграм-канал Baza сообщает, что Ксения Собчак может стать новой ведущей программы «Пусть говорят» на Первом канале. Днем ранее в эфире канала появился анонс с участием телеведущей, который завершался фразой «Ксения Собчак. Скоро на Первом».