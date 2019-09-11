Рынок онлайн-видео в России растет за счет платных подписок

Рынок онлайн-видео в России вырос за первые полгода на 44,3% при падении доли рекламных доходов, сообщает «Adindex.ru» со ссылкой на отчет TelecomDaily.

Из отчета также следует, что рост увеличивается по сравнению с этим показателем за аналогичный период прошлого года, который составлял лишь 32%.

По итогам полугодия почти 70% дохода приходится на долю платного контента и всего 30% на рекламные бюджеты.

Рост на этом фоне главным образом продемонстрировали компании ivi с долей 26,4% и Okko с долей 14,2%, а у YouTube снизилась доля в онлайн-видео сегменте российского рынка до 12,3%.