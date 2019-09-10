Анна Михалкова получила звание заслуженной артистки России

Президент Владимир Путин присвоил звание «Заслуженный артист РФ» актрисам Анне Михалковой и Виктории Исаковой.

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Сообщается, что обеих киноактрис наградили за «большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства», а также «многолетнюю плодотворную деятельность». Вместе с Михалковой и Исаковой этого звания удостоены артист Владимирского академического театра драмы Андрей Щербинин и акробат Александр Скоков.

Тем же указом награждены депутат Госудумы Артур Чилингаров и председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдинов, удостоенные ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Основатель Театра кошек Юрий Куклачев удостоился Ордена Почета.