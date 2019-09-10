Анджелина Джоли намерена усыновить еще одного ребенка из бедного региона

Американская актриса и режиссер Анджелина Джоли планирует усыновить седьмого ребенка, сообщает портал Radar Online.

Источники редакции утверждают, что Анджелина Джоли останется верной своему подходу и возьмет под опеку ребенка из бедного региона – из Сирии или другой части Ближнего Востока. Сама актриса эти сообщения пока не комментирует.

Журналисты напоминают, что недавно Джоли отправила своего старшего сына Меддокса на учебу в Южную Корею.

Сейчас в семье Анджелины Джоли шесть детей, из которых кровными являются трое. Трех приемных детей актриса усыновила из Камбоджи, Вьетнама и Эфиопии.