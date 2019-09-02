Александр Розенбаум перенес сложную операцию

В воскресенье вечером музыкант Александр Розенбаум был госпитализирован в научно-исследовательский онкологический институт имени Герцена, сообщает «Московский комсомолец».

Врачи скорой помощи сначала заподозрили у него инсульт, но позже на осмотре невролог не подтвердил диагноз. Телеграм-канал Baza сообщает, что сейчас певец находится в тяжелом состоянии после проведения хирургической операции.

Концертный директор Розенбаума Белла Купсина заявила, что операция была плановой и сейчас здоровью исполнителя ничего не угрожает, передает ТАСС. Концертный график Александра Розенбаума остается прежним. Ближайшее его выступление состоится 21 сентября в Петербурге.

«Экспресс-газета» напоминает, что ранее певец чуть не скончался от сердечного приступа, а в прошлом году о злокачественном новообразовании у Розенбаума говорил Иосиф Кобзон. Но позже бард опроверг эти заявления.